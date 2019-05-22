作家專欄
潘麗瓊

女人心

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恐怖分子離我們不遠 / 潘麗瓊

【明報文章】最近看了改編自印度泰姬陵酒店恐襲事件的電影《孟買酒店》，心裏久久不能平復。恐怖主義距離我們並不遙遠，看看以下數大特色，便覺似曾相識：

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