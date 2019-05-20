作家專欄
陳漢森

教育心語

下一篇 上一篇

考口語欠信度效度 / 陳漢森

【明報文章】口語溝通能力重要，但文憑試中文科口語溝通卷的信度和效度都有問題，而且開設這張卷，大量佔用了本來已經不足夠的教學時間。應盡快取消！

上 / 下一篇新聞