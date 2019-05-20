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2019年5月20日星期一
譚蕙芸
七齣好戲
世紀．明報六十：向忠於使命的新聞工作者 致敬和打氣 / 文．黃仁龍／編輯．彭月
世紀．明報六十：《明報》 辦報理念的淵源 / 文．蘇鑰機
乜議員 / 尊子
生活．生存 / 譚蕙芸
學生中年 / 馬傑偉
中美貿易戰加劇（下） / 葉劉淑儀
自從有了智能手機 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
某類故事之害 / 姚聖
「國民不引渡」 / 吳靄儀
考口語欠信度效度 / 陳漢森
可以結婚了 / 馬家輝
未結婚的女人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
葡萄糖胺 減少心血管疾病 / 鄭志文
大殺傷力武器 / 區家麟
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生活．生存 / 譚蕙芸
【明報文章】舊友聚頭，同輩中人上有高堂下有妻兒，朋友被工作壓得喘不過氣：「每日我只在生存，不在生活。」這句話牢牢印在我心上。
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譚蕙芸
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考口語欠信度效度 / 陳漢森
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未結婚的女人 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
葡萄糖胺 減少心血管疾病 / 鄭志文
大殺傷力武器 / 區家麟
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