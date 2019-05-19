作家專欄
趙崇基　

外星人語

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色盲社會 / 趙崇基　

【明報文章】身兼律師與立法會議員的母親，教導女兒認識顏色，其他顏色都要識，只有黃色不要識。可見，為了政治正確，這些政客，將香港變得何其反智。

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