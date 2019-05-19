作家專欄
石琪

傾偈集

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夜半無人私語時 / 石琪

【明報文章】現在影迷大多數不知桃麗絲黛，知道的或會以為她早已不在人間。畢竟，半世紀前她就從銀幕上消失了。原來她活到九十七歲，最近逝世成為新聞。

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