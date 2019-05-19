作家專欄
塵翎

七齣好戲

下一篇 上一篇

消失的字 / 塵翎

【明報文章】LMF大懶堂二十周年搞演唱會，fb宣傳一句「20年來社會風氣也沒啥進步」。一個「沒啥」立即擊中死忠樂迷的心，紛紛留言說不似LMF。

上 / 下一篇新聞