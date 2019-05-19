作家專欄
文．陳子善

世紀

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世紀．識小錄：「伙夫」詩人沈尹默 / 文．陳子善

【明報文章】說起沈尹默，人們熟知他是書法家，《魯迅全集》書名就是他題寫的，周作人「苦雨齋」齋名也是他題寫的。但是，他在五四新文學初期也是一位新詩弄潮兒，知道的人卻愈來愈少了。

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