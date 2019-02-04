作家專欄
文．陳電鋸 ／編輯．林凱敏

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世紀．周日短篇：1 like 84 Das Finale：瑞士蘇黎世 / 文．陳電鋸 ／編輯．林凱敏

【明報文章】主教偉士拿從來沒有見過瑞士警方的毒蠍特種部隊執勤。他從來都沒有想過，第一次見到，竟然就是在自己管理的教堂。

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