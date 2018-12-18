作家專欄
藍雪

自由談

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西環一遊 / 藍雪

【明報文章】家住新界，很少踏足港島區，但在網上見到西環泳棚的景色很美，於是約友人去那兒拍照。出了堅尼地城站，我們找來了Google Maps幫忙，終於來到了傳說中的「打卡位」。

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