作家專欄
黃明樂

女人心

下一篇 上一篇

戲假．城真 / 黃明樂

【明報文章】今年學期初，膽粗粗開了一個「書影話歌×通識」課程，緊貼每周大事，再借用流行文化作品去對照、探討。起初難免心慌慌，每周持續開題，會否乾塘無貨賣？

上 / 下一篇新聞