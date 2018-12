【明報文章】今年10月,英國首相推出跨政府部門計劃,研究怎樣改善各階層的「孤獨」問題。長期感到孤獨,會產生負面情緒;除了危害個人身心健康,也會影響生活質素和社區發展。英國國家統計局(Office for National Statistics)在今年12月初發表一項研究報告Children's and young people's experiences of loneliness: 2018,探討小童和青少年的孤獨經歷。我將其中關於10至15歲小童部分結果,重點翻譯如下: