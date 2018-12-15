作家專欄
湯才偉

教育心語

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「誰有異議？」 / 湯才偉

【明報文章】無論教學策略有什麼新想法，科技有什麼新發明，提問這種古老答問活動，始終是一種不可取代的教學模式，但也是一門終身需要學習的技巧。

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