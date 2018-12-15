作家專欄
戴耀廷

法政隨筆

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公義社會的範式 / 戴耀廷

【明報文章】抗爭不是為抗爭而抗爭，而是為了建立更公義的社會。公義社會不是抽象的概念，涉及具體的管治體制，包括了制度、程序、法律和政策。要具體實踐公義，就要先搞清楚一些關於公義社會的根本問題。

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