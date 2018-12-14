作家專欄
關麗珊

關目

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蜥蜴唔易做 / 關麗珊

【明報文章】印度的冬天讓我逐漸明白冷血動物的感受，並非在印度變得冷血，而是跟蜥蜴一樣喜歡曬太陽。尤其喜歡任由正午陽光曬在身上，整個人即時和暖起來，難怪蜥蜴可以伏在石頭曬太陽幾小時。

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