作家專欄
日光

七齣好戲

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消失的戲院 / 日光

【明報文章】元朗戲院，五十七年，終將閉幕。業主申建商廈，這白色單幢式、黑瓦磚頂，集戲院、郵局、超市於一身的建築將被拆，旁邊為許留山老舖，炮仗坊一帶昔日有繁榮墟市。

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