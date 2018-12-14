作家專欄
文．趙曉彤

世紀

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世紀．城中鳥：鵲鴝的好歌求偶記 / 文．趙曉彤

【明報文章】鵲鴝在香港很常見，總有一隻在附近。我看見牠，牠通常正在草地尋找昆蟲，或是在樹上一個較隱蔽的位置，唱出悅耳的歌聲。

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