作家專欄
阿寬

極度大男人

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超過一本有效護照 / 阿寬

【明報文章】孟晚舟事件揭出一個人有七本護照的情况，經常說不會評論個別事件的特首罕有地為這個別事件澄清，證實只有一本香港特區護照有效，不是有什麼特權。

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