作家專欄
燿章

自由談

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中國地理 / 燿章

【明報文章】在坊間，有這樣的說法：「學好中英數理化，走遍天下都不怕。」在另一方面，反映出人們對非主科，如歷史、地理的輕視。中國地理，對香港青年人而言，可說是近乎空白。

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