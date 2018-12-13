作家專欄
文．李立峯／編輯．彭月

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世紀．四探城市：橿原和飛鳥 從神話的日本走到唐代的日本 / 文．李立峯／編輯．彭月

【明報文章】從大阪坐近鐵到吉野山，會途經橿原神宮站。離開車站，走路不用5分鐘，就會到達神宮前的木製大鳥居。

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