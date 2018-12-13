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2018年12月13日星期四
文．李立峯／編輯．彭月
世紀
世紀．四探城市：橿原和飛鳥 從神話的日本走到唐代的日本 / 文．李立峯／編輯．彭月
世紀．十二月談：藝術（一）：藝術與空間 / 文．郭恩慈
一場遊戲 ／文．葉靜文 / 文．葉靜文
乜議員 / 尊子
消費的矛盾 / Clara Chan
與人無尤 / 吳志森
原生家庭 / 寶兒
好景當前 / 歐陽應霽
未經證實 / 竟齊
中國地理 / 燿章
冀不辱命 / 梁家傑
觀課（一） / 趙志成
時運 / 馬家輝
超過一本有效護照 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
整容不歸路 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
七十七年前香港報紙的抉擇 / 鄭明仁
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世紀．四探城市：橿原和飛鳥 從神話的日本走到唐代的日本 / 文．李立峯／編輯．彭月
【明報文章】從大阪坐近鐵到吉野山，會途經橿原神宮站。離開車站，走路不用5分鐘，就會到達神宮前的木製大鳥居。
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