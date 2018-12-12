作家專欄
趙崇基

外星人語

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瘋狂年代 / 趙崇基

【明報文章】正常來說，人生理應可以有不同選項，在很多議題上，你可以選擇贊成，可以選擇反對，當然也可以選擇既不贊成也不反對，或者不表態，認同虛無。這看似是常識。

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