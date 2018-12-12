作家專欄
黃明樂

女人心

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半百也是中途（上） / 黃明樂

【明報文章】今時今日，年過25的女生，一律被喚作中女。但我懷疑，其實50歲，才勉強算是中年。馬傑偉老師口中的「young old」（初老），都已經講大咗。

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