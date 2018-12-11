作家專欄
文．彭玉文

世紀

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世紀．野外勝事：往灣洲野獸（下） / 文．彭玉文

【明報文章】沿山脊接走北頂，下望谷地，有野豬佇立，一分鐘後才發現我，怪叫一聲，鑽入林中，是我遇過反應最慢的本地野獸。牠是為了躲避野狗、豹貓，從東北大陸泅水而來？因為此島並無天敵，所以兇悍不起？

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