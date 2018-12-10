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2018年12月10日星期一
黃照達
嘰嘰格格
世紀．一一兩岸：停電那天已決定了選舉結果？ 尋找能源轉型的真正推動者 / 文．何明修／編輯．袁兆昌
世紀．夕拾朝花：當金文泰遇上修頓夫人 / 文．黃念欣
讀者眼中假新聞 ／文．陳星 / 文．陳星
乜議員 / 尊子
小芸上廣州 / 譚蕙芸
自打嘴巴 / 吳志森
慘綠少年 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
古人藏書 / 莊元生
思想檢查 文明倒退 / 吳靄儀
老師要學怎樣說話 / 陳漢森
天使和太極 / 馬家輝
龍牀盤 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
ADHD與起跑線 / 鄭志文
檔案與遺忘 / 區家麟
館內五十年前的報紙檔 / 鄭明仁
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【明報文章】[黃照達
tatat@ok-head.com
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世紀．一一兩岸：停電那天已決定了選舉結果？ 尋找能源轉型的真正推動者 / 文．何明修／編輯．袁兆昌
世紀．夕拾朝花：當金文泰遇上修頓夫人 / 文．黃念欣
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