作家專欄
莊元生

自由談

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古人藏書 / 莊元生

【明報文章】整理以前讀大學時買的參考書，多本文字學的名著，如潘重規的《中國文字學》、林尹的《文字學概說》。不是翻看這些文字學的書，我也不會想起一段有趣往事。

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