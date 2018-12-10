作家專欄
文．黃念欣

世紀

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世紀．夕拾朝花：當金文泰遇上修頓夫人 / 文．黃念欣

【明報文章】題目看來相當「戀殖」，複雜而曖昧。但說到對一個時代與政權的感情，不論統治者與平民，不論任何意識形態，又何曾不是複雜而曖昧的？

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