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2018年12月9日星期日
文．陳子善
世紀
世紀．周日短篇：蘇志健／鼠疫 / 文．紅眼／編輯．袁兆昌
世紀．文字江湖：始作俑者 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：蓀荃詩歌與書頁 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
不過是日常 / 塵翎
特朗普效應 / 馬傑偉
冷戰來臨 責任不在中國（三） / 葉劉淑儀
讓工作成為我的奴隸 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
三大錯 / 楊岳橋
推行STEM課程的困難 / 韓孝述
十四條人命的黯黑想像 / 馬家輝
少一個．不能少 / 石琪
新媒體自有新內容 / 阿寬
嘰嘰格格 / 黃照達
喵喵咪咪麼 / 草日
養寵物治抑鬱症？ / 鄭志文
佔中是一團貓毛 / 鄭美姿
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世紀．識小錄：蓀荃詩歌與書頁 / 文．陳子善
【明報文章】中國現代詩人中，不乏從寫新詩轉向寫舊體詩詞的。女詩人可以沈祖棻為代表，她前期的新詩集《微波辭》廣獲好評，後期的《涉江詞》《涉江詩》更是膾炙人口。而另一位蓀荃同樣如此。
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世紀．周日短篇：蘇志健／鼠疫 / 文．紅眼／編輯．袁兆昌
世紀．文字江湖：始作俑者 / 文．鄭培凱
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不過是日常 / 塵翎
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冷戰來臨 責任不在中國（三） / 葉劉淑儀
讓工作成為我的奴隸 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
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