作家專欄
文．陳子善

世紀

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世紀．識小錄：蓀荃詩歌與書頁 / 文．陳子善

【明報文章】中國現代詩人中，不乏從寫新詩轉向寫舊體詩詞的。女詩人可以沈祖棻為代表，她前期的新詩集《微波辭》廣獲好評，後期的《涉江詞》《涉江詩》更是膾炙人口。而另一位蓀荃同樣如此。

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