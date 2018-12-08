作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

斷樹新芽與垃圾 / 石琪

【明報文章】十號颶風「山竹」過了幾個月，大量斷樹殘枝陸續清理。雖然仍有人大罵港府處理不善，其實風災後很快恢復交通，清理員應受敬禮。

上 / 下一篇新聞