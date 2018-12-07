作家專欄
阿寬

極度大男人

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居酒屋的老闆娘 / 阿寬

【明報文章】多年前十二月的一個晚上，我在東京東新宿一條橫街的一間小小的居酒屋，留了一整晚，直到凌晨。我與一個朋友是這晚唯一的一桌客，因為這晚是這居酒屋營業的最後一夜。

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