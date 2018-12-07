作家專欄
文．楊不歡

世紀

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世紀．不歡而談：與眼淚和解 / 文．楊不歡

【明報文章】在我的童年記憶裏，時常出現這樣一個畫面：我與父母一齊坐在客廳看電視，電視上有時或者出現受人喜愛的角色死去、或者激動人心的高潮情節，我時常會因為節目的感染而濕了眼眶。

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