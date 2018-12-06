作家專欄
Clara Chan

七齣好戲

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絕路還是生路？ / Clara Chan

【明報文章】某著名護手霜品牌疑不敵零售業務萎縮，將於未來三個月內全線結束在香港的實體店，客戶日後要買品牌產品，唯有在網上選購。

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