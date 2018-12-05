作家專欄
馬家輝

欲望蜘蛛

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黃美芸 / 馬家輝

【明報文章】高錕先生逝世兩個月，黃美芸女士受訪，照片裡，畫面裡，清減了，眼神滿是哀傷，談及明年是六十周年鑽婚紀念，只可惜，人不在，這麼美好的日子唯有在回憶和思念裡度過。

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