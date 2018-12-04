作家專欄
趙崇基

外星人語

下一篇 上一篇

活茲電影學院 / 趙崇基

【明報文章】難怪波蘭的活茲電影學院七十年來桃李滿門，名人輩出，他們五百個學生，有一百八十個老師，老師當中，大部分是業界中人，經驗理論並重，當然，波蘭深厚的電影傳統，也成為學生重要的養分。

上 / 下一篇新聞