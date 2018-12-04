作家專欄
鄭志文

食住行醫

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執行能力 / 鄭志文

【明報文章】除了閱讀能力，另一項需要培養的是執行能力。讀書時，很少明確教導怎樣執行。當然，準時交功課、在指定時間內完成試卷、集體做project，其實也是執行。但怎樣將自己的計劃付諸實行，卻大有學問。

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