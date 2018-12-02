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2018年12月2日星期日
黃照達
嘰嘰格格
世紀．周日短篇：蔡文潔／消失的黑鳥 / 文．紅眼／編輯．彭月
世紀．識小錄：施蟄存譯《轉變》 / 文、圖．陳子善
世紀．文字江湖：拙政園深秋 / 文．鄭培凱
乜議員 / 尊子
沒有邊界 / 塵翎
霍金的預言 / 張文光
玻璃杯變出天籟琴音 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
敗選後、揭弊者 / 楊岳橋
STEM課程的三層架構 / 韓孝述
上帝的快感 / 馬家輝
科學怪人與超人 / 石琪
甜蜜的電影節 / 趙崇基
嘰嘰格格 / 黃照達
公營價值 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
Prison Parkrun / 鄭志文
是咁的，法官閣下 / 鄭美姿
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嘰嘰格格 / 黃照達
【明報文章】[黃照達
tatat@ok-head.com
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世紀．周日短篇：蔡文潔／消失的黑鳥 / 文．紅眼／編輯．彭月
世紀．識小錄：施蟄存譯《轉變》 / 文、圖．陳子善
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霍金的預言 / 張文光
玻璃杯變出天籟琴音 / 潘麗瓊
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