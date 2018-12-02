作家專欄
塵翎

七齣好戲

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沒有邊界 / 塵翎

【明報文章】大廈的夜間保安員不太安分守己，其他住客總投訴他在當值的時候不見影，還說要把他解僱云云。但畢竟都是一群老實人，幾年來都是嘴上說說，沒有真的果斷行動。

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