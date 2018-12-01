作家專欄
石琪

傾偈集

下一篇 上一篇

人在網中獨回望 / 石琪

【明報文章】在滿佈網絡的新時代，想起《網中人》。這是1979年香港電視劇，嘩，幾乎40年前，當年電腦很高端，絕未普及，更無互聯網，但劇名有先見之明。

上 / 下一篇新聞