作家專欄
德叔

教育心語

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影子教育系統 / 德叔

【明報文章】兩位退休英語教師近年在天水圍和元朗區，分別開辦了兩間英文科補習社。跟專注會考的不同，對象是初中和小學生。據悉反應很好，學生成績也確實有改善。故感到市場需求很大，應接不暇。

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