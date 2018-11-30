作家專欄
劉小花

自由談

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香港到處飛 / 劉小花

【明報文章】臨睡前收到來自台灣的問題：「搶飛等同搶票嗎？」最近安裝了手機程式學習外語，可以免費請教外地人，反過來也會收到關於香港粵語的問題。

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