作家專欄
葉劉淑儀

三言堂

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中美貿易戰升溫 龍蝦遭殃（下） / 葉劉淑儀

【明報文章】自從中國「富起來」，中國城市成為了緬因州龍蝦的主要市場。今年7月，中國對美國入口的海產徵收百分之二十五的關稅，對緬因州來說是一個重大的打擊。

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