作家專欄
馬傑偉

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腦袋關進鳥籠 / 馬傑偉

【明報文章】以國安之名，拉閘放狗，而親中論者，還振振有詞，認定香港近月連番言論風波，完全不關自由與審查。如此歪理，令人憤怒。香港這艘洋船，若直駛大陸，投入一國捨棄兩制，香港將被關進鳥籠。

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