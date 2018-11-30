作家專欄
文．趙曉彤

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世紀．城中鳥：鳳頭潛鴨是雀界諧星 / 文．趙曉彤

【明報文章】如果雀鳥影視圈有一個諧星選舉大賽，我會提名鳳頭潛鴨參選。這種鴨就像日本遊戲角色屁桃君一樣，走的是醜萌路線，就是沒有美麗的外表，但憑着牠搞笑的外表與行為，足以令觀眾收看牠的節目。

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