作家專欄
整理．楊桂銣

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世紀．閒話雜碎：70+1：蕭芳芳 / 整理．楊桂銣

【明報文章】《大學問》最後一場迎來影后蕭芳芳與她的好友林奕華，回望蕭芳芳七十載的傳奇人生，與台下400名觀眾分享人生苦樂。由香港大學新聞系四年級學生楊桂銣記錄、摘錄如下——

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