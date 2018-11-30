作家專欄
文．亞然／編輯．袁兆昌

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世紀．五無閒話：台灣年輕人的失落 / 文．亞然／編輯．袁兆昌

【明報文章】這個晚上，很多台灣的年輕人都過得很不容易。走到酒吧門外，大門隔開了裏面的聲音和空氣，他低頭，點煙。深深的抽一口，然後帶着絕望嘆一口氣。他呼噴出來的煙，好像混雜很多鬱結。

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