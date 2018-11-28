作家專欄
陳惜姿

女人心

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又到選中學季節 / 陳惜姿

【明報文章】上次出席中學簡介會，彷彿已是上世紀的事，連一位認得我的老師都問，你的子女不是都已讀中學了嗎？我苦笑搖頭，兒子確是在讀中學，但我還有個小女兒呢！

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