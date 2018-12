【明報文章】這篇專欄拗口的標題,是借用The New York Times記者Ben Ratliff 今年7月下旬關於著名音樂人坂本龍一的報道故事:住在紐約西村的坂本龍一非常喜歡城中一家日本餐廳「嘉日」(Kajitsu),但他卻受不了餐廳播放的音樂。有一天,坂本龍一寫了封電子郵件給餐廳主廚,不客氣地直言:Your food is as good as the beauty of Katsura Rikyu. But the music in your restaurant is like Trump Tower.