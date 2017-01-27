作家專欄
文．余麗文／編輯．袁兆昌

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世紀．星期三專題：人文教育怎麼辦：專訪嶺大校長鄭國漢 博雅教育就是全人教育 / 文．余麗文／編輯．袁兆昌

【明報文章】哈佛大學的文理學院在2013年發表了三份有關文科及人文學科的教學報告，其中《圖繪未來》（Mapping the Future）特別回應了人文學科面對的困局。當中包括……

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