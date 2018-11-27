作家專欄
區家麟

2047夜

上一篇

她愛香港的理由 / 區家麟

【明報文章】聽王惠芬講故事，總是深刻。這一回她在中大開講，未談少數族裔，開場白回憶兒時農村生活，文革後期的三個片段，已值得分享。

上 / 下一篇新聞