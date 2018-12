【明報文章】根據美國《彭博周刊》於11月12號題為As the Trade War Heats Up, Lobsters Get Cooked的文章指出,中美貿易戰下最先成為犧牲品的是美國緬因州的龍蝦。美國於7月6日向340億的中國貨品加徵關稅,面對美國的制裁,中國亦於同日向美國入口的貨品徵收百分之二十五的關稅,當中包括海產,因而大大影響活龍蝦的價格。