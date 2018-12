【明報文章】因為Freddie半傳記電影公演,Queen的名曲Bohemian Rhapsody再上流行榜。大家比較可以唱出歌詞的,當然是We Will Rock You、We Are the Champions等主打。但呢一首,可能記得主音結他solo,歌劇的幾句多重唱的歌詞,或者Freddie Mercury強勁的呼叫「Mama, ooh!」這首歌,跨越不同類型,長達六分鐘,當年行內稱歌詞不知所云,係complete nonsense。電台播歌又太長。主唱的Freddie也不解釋所指為何。