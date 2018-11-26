作家專欄
區家麟

2047夜

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愛得太慢 / 區家麟

【明報文章】愛國表忠唯恐慢人一步，民族感情唯恐不夠澎湃。近日，有關國家民族感情的新聞，沒完沒了。請恕本人玻璃心不夠脆，愛國情操增長慢，深感愧疚。

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